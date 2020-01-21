Казахстанка Дияс обыграла 21-ю ракетку мира и вышла во второй раунд Australian Open

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс в первом раунде Australian Open обыграла 21-ю ракетку мира американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 4:6, 6:3

Дияс сделала один эйс, совершила пять двойных ошибок и взяла 7 брейк-пойнтов из 12. Анисимова трижды подала на вылет, сделала 4 двойных и выиграла 5 брейков из 7.

В других матчах бельгийка Грит Миннен обыграла белоруску Александру Соснович (7:6, 4:6, 7:5), а австралийка Айла Томлянович оказалась сильнее латвийки Анастасии Севастовой (6:1, 6:1),

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Зарина Дияс (Казахстан) — Аманда Анисимова (США, 21) — 6:3, 4:6, 6:3

Грит Миннен (Бельгия, Q) — Александра Соснович (Белоруссия) — 7:6(7:3), 4:6, 7:5

Айла Томлянович (Австралия) — Анастасия Севастова (Латвия, 31) — 6:1, 6:1