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Кая Юван обыграла Тамару Зиданшек в матче 1/4 финала турнира в Словении

17 сентября 2021, 22:43
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Словенская теннисистка Кая Юван обыграла соотечественницу Тамару Зиданшек в матче 1/4 финала турнира в Словении.

В следующем туре Юван встретится с американкой Элисон Риске.

Порторож (Словения)

Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кая Юван (Словения) — Тамара Зиданшек (Словения, 5) — 7:6 (7:4), 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора

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