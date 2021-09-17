Кая Юван обыграла Тамару Зиданшек в матче 1/4 финала турнира в Словении
17 сентября 2021, 22:43
Словенская теннисистка Кая Юван обыграла соотечественницу Тамару Зиданшек в матче 1/4 финала турнира в Словении.
В следующем туре Юван встретится с американкой Элисон Риске.
Порторож (Словения)
Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кая Юван (Словения) — Тамара Зиданшек (Словения, 5) — 7:6 (7:4), 6:3
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