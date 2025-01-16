Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:20

Александрова в паре с Юэ пробились во второй круг Australian Open

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с китаянкой Юань Юэ в двух сетах переиграли дуэт представительницы Польши Катажины Кавы и бельгийки Кимберли Циммерман со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 22 минутs. На счету пары Александровой и Юэ 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 23 возможных. Их соперницы допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.

Во втором круге первенства россиянку и китаянку ожидает встреча с дуэтом венгерской теннисистки Тимеа Бабош и американки Николь Меличар.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Юань Юэ (Россия/Китай) — Катаржина Кава/Кимберли Циммерманн (Польша/Бельгия) — 6:2, 6:1

Теннис
Australian Open
Екатерина Александрова
Читайте также
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
В МИД Армении вызвали посла России
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Касаткина обыграла Томову в первом круге Australian Open

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости