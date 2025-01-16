Александрова в паре с Юэ пробились во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с китаянкой Юань Юэ в двух сетах переиграли дуэт представительницы Польши Катажины Кавы и бельгийки Кимберли Циммерман со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 22 минутs. На счету пары Александровой и Юэ 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 23 возможных. Их соперницы допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.

Во втором круге первенства россиянку и китаянку ожидает встреча с дуэтом венгерской теннисистки Тимеа Бабош и американки Николь Меличар.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Юань Юэ (Россия/Китай) — Катаржина Кава/Кимберли Циммерманн (Польша/Бельгия) — 6:2, 6:1