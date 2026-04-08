Самсонова и Като обыграли Козыреву и Шиманович в первом круге турнира в Линце

Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с японкой Мию Като победила свою соотечественницу Марию Козыреву и белоруску Ирину Шиманович в матче первого круга парного разряда турнира в Линце — 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Като и Самсонова не выполнили ни одного эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-поинтов из 6. На счету их соперниц 0 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 3.

Во втором круге соперницами Като и Самсоновой станут Сорана Кирстя (Румыния) и Чжан Шуай (Китай).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Мию Като/Людмила Самсонова (Япония/Россия) — Мария Козырева/Ирина Шиманович (Россия/Белоруссия) — 6:2, 6:2

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