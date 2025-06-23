Теннис
23 июня, 18:28

Кудерметова не сумела выйти во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила чешке Катержине Синяковой в первом круге турнира в Бад-Хомбурге — 6:7 (4:7), 5:7.

Игра продолжалась 1 час 55 минут.

В следующем круге Синякова сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Катержина Синякова (Чехия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, LL) — 7:6 (7:4), 7:5

  hаnt64

    А ей нужны дети-идиоты? Гены, блин...

    24.06.2025

  Из Алматы

    Сегодня, во вторник, начинается квалификация Уима, а ни одной статьи по этому поводу нет...

    24.06.2025

  _Mike N_

    100 %

    23.06.2025

  Иван Л.

    с таким мужем и детей проблемно

    23.06.2025

  _Mike N_

    Веронике пора на покой - рожать и воспитывать детей. С мужем-альфонсом Серегой в роли тренера ей ничего не светит !

    23.06.2025

  hant64

    Кудерметова не сумела выйти во второй круг турнира в Бад-Хомбурге_________ Да она не сумела и выйти из квала в основную сетку, но подсобила Самсонова. А так, если по делу - Кудерметова уже профильную парницу не способна обыграть, в одиночке Синякова мало что собой представляет. Но и даже такой влетела...

    23.06.2025

