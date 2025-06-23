Кудерметова не сумела выйти во второй круг турнира в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила чешке Катержине Синяковой в первом круге турнира в Бад-Хомбурге — 6:7 (4:7), 5:7.
Игра продолжалась 1 час 55 минут.
В следующем круге Синякова сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Катержина Синякова (Чехия, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, LL) — 7:6 (7:4), 7:5
