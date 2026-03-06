Синякова нанесла поражение Кенин и вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Чешская теннисистка Катерина Синякова победила американку Софию Кенин в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 1:6, 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. 29-летняя Синякова (44-й номер мирового рейтинга) сделала 5 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-поинтов. На счету ее 27-летней соперницы (45-я ракетка мира) 2 эйса, 7 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-поинтов.
Во втором круге Синякова встретится с канадкой Лейлой Фернандес.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Катерина Синякова (Чехия) — София Кенин (США) — 1:6, 6:4, 6:1
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