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6 марта, 06:30

Синякова нанесла поражение Кенин и вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Павел Лопатко

Чешская теннисистка Катерина Синякова победила американку Софию Кенин в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 1:6, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. 29-летняя Синякова (44-й номер мирового рейтинга) сделала 5 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-поинтов. На счету ее 27-летней соперницы (45-я ракетка мира) 2 эйса, 7 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-поинтов.

Во втором круге Синякова встретится с канадкой Лейлой Фернандес.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Катерина Синякова (Чехия) — София Кенин (США) — 1:6, 6:4, 6:1

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София Кенин
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