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Катерина Козлова вышла во второй круг турнира в Хобарте

08:05

Украинка Катерина Козлова вышла во второй круг турнира в Хобарте. На старте соревнований она победила в двух сетах представительницу Испании Сару Соррибес Тормо.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фиона Ферро (Франция) — Ребекка Петерсон (Швеция, 7) — 4:4 отказ 2-го игрока

Катерина Козлова (Украина, Q) — Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) — 6:2, 6:1

Лорен Дэвис (США) — Астра Шарма (Австралия, WC) — 6:3, 3:6, 7:6 (8:6)

Хизер Уотсон (Великобритания, Q) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 1:6, 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hobart/2020/

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