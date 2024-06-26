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Сегодня, 20:09

Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истборне и сыграет против Радукану

Алина Савинова
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила китаянку Юань Юэ во втором круге турнира в Истборне.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В третьем сете Касаткина оформила «баранку» — 3:6, 6:4, 6:0. Всего за матч россиянка 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету представительницы Китая 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Следующей соперницей Касаткиной станет британка Эмма Радукану. Спортсменки уже играли друг против друга в 2022 году на турнире в Отсраве, тогда сильнее оказалась российская теннисистка.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 6) — Юань Юэ (Китай) — 3:6, 6:4, 6:0

Теннис
Дарья Касаткина
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