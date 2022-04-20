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Сегодня, 00:55

Касаткина вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина одержали победу в первом круге турнира в Штутгарте. В двух сетах она выиграла у американки Кори Гауфф.

Следующей соперницей россиянки будет Онс Жабер из Туниса. Она переиграла чешку Маркету Вондроушову.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис, 7) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6, 6:2, 6:3

Дарья Касаткина (Россия) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/stuttgart/2022/
Теннис
Дарья Касаткина
Кори Гауфф
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