Касаткина вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
17:22
Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Санкт-Петербурге обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 6:4, 7:6 (7:0).
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Россиянка сделала один эйс, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов.
Во втором круге Касаткина встретится с Александрой Саснович.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 8) — Клара Таусон (Дания, Q) — 6:4, 7:6 (7:0)
4
Зачет
vs
0
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