Касаткина вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Санкт-Петербурге обыграла датчанку Клару Таусон со счетом 6:4, 7:6 (7:0).

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Россиянка сделала один эйс, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов.

Во втором круге Касаткина встретится с Александрой Саснович.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Клара Таусон (Дания, Q) — 6:4, 7:6 (7:0)