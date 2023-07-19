Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 00:11

Касаткина вышла во второй круг турнира в Палермо, где сыграет с Прозоровой

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира в Палермо. В трех сетах она переиграла итальянку Мартину Тревизан — 6:3, 6:7 (2:7), 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. 26-летняя россиянка сделала 3 эйса, реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов и допустила 2 двойные ошибки. На счету 29-летней итальянки 3 из 7 реализованных брейк-пойнта и 4 двойные ошибки.

Во втором круге Касаткина встретится с соотечественницей Татьяной Прозоровой.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 1) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:0

Теннис
Дарья Касаткина
1
Читайте также
«Динамо» мощно усилилось Гусевым. Но чемпионству это не поможет
Австралия отказалась от Игр Содружества. Что теперь будет с Олимпиадой-2032?
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
Путин поздравил победителей Международной олимпиады по физике
СМИ сообщили о запуске Северной Кореей баллистической ракеты
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аванесян сыграет с Бондар во втором круге турнира в Будапеште
Новости
RSS RSS
Все новости