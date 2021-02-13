Касаткина вышла во второй круг турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла британку Кэти Бултер в матче первого круга турнира WTA в Мельбурне Philip Island Trophy — 6:4, 6:2.

Во втором круге Касаткина встретится с соотечественницей Варварой Грачевой.

Касаткина уже играла с Бултер в первом раунде Australian Open и одержала победу. Россиянка вылетела во втором круге турнира, уступив белоруске Арине Соболенко.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:4, 6:2