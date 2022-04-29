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Сегодня, 14:24

Касаткина вышла во второй круг турнира в Мадриде

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла во второй круг турнира WTA в Мадриде.

В первом круге она победила Анну Бондарь из Венгрии со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 18 минут.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Мэдисон Кис (США).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Анна Бондар (Венгрия, Q) — 4:6, 6:4, 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
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