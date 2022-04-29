Касаткина вышла во второй круг турнира в Мадриде
Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла во второй круг турнира WTA в Мадриде.
В первом круге она победила Анну Бондарь из Венгрии со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 18 минут.
В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Мэдисон Кис (США).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) — Анна Бондар (Венгрия, Q) — 4:6, 6:4, 6:3
Новости