Касаткина вышла во второй круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла во второй круг турнира WTA в Мадриде.

В первом круге она победила Анну Бондарь из Венгрии со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 18 минут.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Мэдисон Кис (США).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Анна Бондар (Венгрия, Q) — 4:6, 6:4, 6:3