Касаткина вышла во второй круг турнира в Лионе

Россиянка Дарья Касаткина победила Полин Пармантье из Франции и вышла во второй круг турнира в Лионе. Ее следующей соперницей станет Ирина Мария Бара из Румынии.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 7, WC) — Полин Пармантье (Франция) — 6:2, 5:7, 6:4

Кристина Младенович (Франция, 2) — Хлоэ Паке (Франция, WC) — 1:6, 6:2, 6:4

Виктория Томова (Болгария) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:4

Тереза Мартинцова (Чехия) — Ана Богдан (Румыния) — 6:3, 4:6, 6:3

Камила Джорджи (Италия) — Вера Лапко (Белоруссия) — 6:3, 6:4