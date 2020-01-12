Касаткина вышла в основную сетку турнира в Аделаиде, Потапова и Дьяченко выбыли

Дарья Касаткина вышла в основную сетку турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия). В финале квалификации она победила канадку Габриэлу Дабровски — 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Также россиянка Анастасия Потапова уступила Арине Родионовой из Австралии — 2:6, 6:1, 2:6. Виталия Дьяченко проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой — 1:6, 4:6.