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Сегодня, 16:08

Касаткина вышла в финал турнира в Истборне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла итальянку Камилу Джорджи в полуфинале турнира WTA 500 в Истборне.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

11-я ракетка мира Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 7. На счету 67-й ракетки мира Джорджи ни одного эйса, 10 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале турнира Касаткина сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 7:5

Теннис
Дарья Касаткина
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