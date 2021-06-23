Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

21:38
Теги:

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Истборне. Во втором круге она переиграла в трех сетах представительницу Польши Игу Свентек — 4:6, 6:0, 6:1.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Ига Свентек (Польша, 4) — 4:6, 6:0, 6:1

Читайте также

Португалия — Франция: стартовые составы на матч Евро-2020
Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Португалия — Франция, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд