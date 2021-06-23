Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Истборне. Во втором круге она переиграла в трех сетах представительницу Польши Игу Свентек — 4:6, 6:0, 6:1.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Ига Свентек (Польша, 4) — 4:6, 6:0, 6:1