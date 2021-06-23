Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
21:38
Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Истборне. Во втором круге она переиграла в трех сетах представительницу Польши Игу Свентек — 4:6, 6:0, 6:1.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия) — Ига Свентек (Польша, 4) — 4:6, 6:0, 6:1
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