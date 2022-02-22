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Сегодня, 16:50

Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Дохе на отказе соперницы

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Дохе. В матче второго круга она встречалась с Жаклин Кристьян из Румынии.

Румынка выиграла первый сет, но при счете 2:2 во втором отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Жаклин Кристьян (Румыния, LL) — 2:6, 2:2 отказ 2-го игрока

Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Петра Квитова (Чехия) — 7:5, 1:2 отказ 2-го игрока

Паула Бадоса (Испания, 3) — Клара Таусон (Дания) — 6:1, 6:2

Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — Магда Линетт (Польша) — 6:1, 6:3

Дарья Касаткина
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