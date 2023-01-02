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Сегодня, 06:50

Касаткина вылетела в первом круге турнира в Аделаиде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

В первом круге спортсменка уступила Линде Носковой из Чехии в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:2), 3:6.

Во втором круге турнира в Аделаиде Носкова сыграет с победителем матча Клэр Лью — Присцилла Хон.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Линда Носкова (Чехия, Q) — Дарья Касаткина (Россия, 3) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
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