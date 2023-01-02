Касаткина вылетела в первом круге турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
В первом круге спортсменка уступила Линде Носковой из Чехии в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:2), 3:6.
Во втором круге турнира в Аделаиде Носкова сыграет с победителем матча Клэр Лью — Присцилла Хон.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Линда Носкова (Чехия, Q) — Дарья Касаткина (Россия, 3) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3
Новости
27 дек 2022 12:25
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