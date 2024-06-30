Касаткина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы в турнире в Истборне отыграла четыре позиции в обновленном рейтинге Чемпионской гонки WTA.

27-летняя россиянка переместилась с 12-й на восьмую строчку. В субботу, 29 июня, она обыграла канадку Лейлу Фернандес в финале соревнования в Истборне (6:3, 6:4) и завоевала первый титул с 2022 года.

По одной позиции в рейтинге потеряли россиянки Анна Калинская, которая опустилась с 9-й на 10-ю строчку, и Мирра Андреева, переместившаяся с 16-й на 17-ю. Екатерина Александрова поднялась с 21-го места на 19-е, Анастасия Павлюченкова, наоборот, опустилась с 19-й позиции на 21-ю.

Анастасия Потапова идет 26-й, Людмила Самсонова — 31-й. У Дины Шнайдер теперь 34-я позиция — до этого она занимала 56-ю строчку. Вероника Кудерметова располагается на 48-м месте, а Элина Аванесян — следом за ней, на 49-м.

Чемпионская гонка WTA, топ-10:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7335 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4466;

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4121;

4 (4). Кори Гауфф (США) — 3358;

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 3205;

6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 2927;

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2260;

8 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2173...

9 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 2020;

10 (9). Анна Калинская (Россия) — 1906.