Касаткина в третьем круге турнира в Ухани сыграет с Линетт
Польская теннисистка Магла Линетт вышла в третий круг турнира в Ухани.
Во втором круге 32-летняя полька встречалась с украинкой Лесей Цуренко, которая отказалась продолжать матч при счете 5:2 в пользу Линетт.
В третьем круге Линетт встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Магда Линетт (Польша) — Леся Цуренко (Украина, Q) — 5:2 отказ 2-го игрока
Новости