Касаткина в третьем круге турнира в Ухани сыграет с Линетт

Польская теннисистка Магла Линетт вышла в третий круг турнира в Ухани.

Во втором круге 32-летняя полька встречалась с украинкой Лесей Цуренко, которая отказалась продолжать матч при счете 5:2 в пользу Линетт.

В третьем круге Линетт встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Магда Линетт (Польша) — Леся Цуренко (Украина, Q) — 5:2 отказ 2-го игрока