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Сегодня, 13:52

Касаткина в трех сетах обыграла Костюк в первом круге турнира в Токио

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла украинку Марту Костюк на старте турнира WTA 500 в Токио.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 24 минуты.

13-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 10. На счету 45-й ракетки мира Костюк 6 эйсов, 3 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге турнира 26-летняя россиянка сыграет с Деспиной Папамихаил (Греция).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 6) — Марта Костюк (Украина) — 3:6, 6:4, 6:3

Деспина Папамихаил (Греция, Q) — Сакура Хосоги (Япония, LL) — 7:6 (7:3), 7:5

Теннис
Дарья Касаткина
Марта Костюк
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