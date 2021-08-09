Касаткина уступила Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе
Российская теннисистка Дарья Касаткина в финале турнира в Сан-Хосе уступила американке Дэниэлл Коллинз со счетом 3:6, 7:6 (12:10), 1:6.
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Россиянка сделала 2 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 5. Американка сделала 12 подач навылет, 6 раз ошиблась на второй подаче и реализовала 5 брейков.
Коллинз выиграла второй турнир WTA в 2021 году.
? Back-to-back titles ?— wta (@WTA) August 9, 2021
Danielle Collins claims the second title of her career. Storms past Kasatkina 6-3, 6-7(10), 6-1 in a roller coaster of a match! #MubadalaSVC pic.twitter.com/BB8rthnnsm
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Дарья Касаткина (Россия, 4) — Дэниэлл Коллинз (США, 7) — 3:6, 7:6 (12:10), 1:6
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