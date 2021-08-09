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Касаткина уступила Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе

04:26
Дэниэлл Коллинс. Фото Twitter Дарья Касаткина. Фото Twitter
Дэниэлл Коллинс. Фото Twitter
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в финале турнира в Сан-Хосе уступила американке Дэниэлл Коллинз со счетом 3:6, 7:6 (12:10), 1:6.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Россиянка сделала 2 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 5. Американка сделала 12 подач навылет, 6 раз ошиблась на второй подаче и реализовала 5 брейков.

Коллинз выиграла второй турнир WTA в 2021 году.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Дэниэлл Коллинз (США, 7) — 3:6, 7:6 (12:10), 1:6

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Сергей Разин все материалы автора

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