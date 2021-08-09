Касаткина уступила Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина в финале турнира в Сан-Хосе уступила американке Дэниэлл Коллинз со счетом 3:6, 7:6 (12:10), 1:6.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Россиянка сделала 2 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 5. Американка сделала 12 подач навылет, 6 раз ошиблась на второй подаче и реализовала 5 брейков.

Коллинз выиграла второй турнир WTA в 2021 году.

? Back-to-back titles ?



Danielle Collins claims the second title of her career. Storms past Kasatkina 6-3, 6-7(10), 6-1 in a roller coaster of a match! #MubadalaSVC pic.twitter.com/BB8rthnnsm — wta (@WTA) August 9, 2021

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Дэниэлл Коллинз (США, 7) — 3:6, 7:6 (12:10), 1:6