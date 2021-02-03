Касаткина уступила Канепи в 1/8 финала турнира в Мельбурне

В среду 3 февраля эстонская теннисистка Кайя Канепи в матче 1/8 финала турнира в Мельбурне в двух сетах обыграла россиянку Дарью Касаткину — 7:5, 6:1. Матч длился час и 21 минуту.

Следующей соперницей 35-летней Канепи станет чешка Каролина Мухова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Gippsland Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Кайя Канепи (Эстония) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 6:1