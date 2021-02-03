Касаткина уступила Канепи в 1/8 финала турнира в Мельбурне
12:05
В среду 3 февраля эстонская теннисистка Кайя Канепи в матче 1/8 финала турнира в Мельбурне в двух сетах обыграла россиянку Дарью Касаткину — 7:5, 6:1. Матч длился час и 21 минуту.
Следующей соперницей 35-летней Канепи станет чешка Каролина Мухова.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Gippsland Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Кайя Канепи (Эстония) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 6:1
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