Касаткина уступила Хаддад Майе в полуфинале турнира в Чжухай

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Чжухай уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майя со счетом 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 26-летней россиянки 2 эйса, 2 ошибки на второй подаче и ни одного брейк-пойнта. У 27-летней бразильянки 2 подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале Хаддад встретится с победительницей матча Майя Чжу Линь (Китай) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Чжухай (Китай)

Турнир WTA WTA Elite Trophy

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 8) — Дарья Касаткина (Россия, 6) — 6:4, 6:1