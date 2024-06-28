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Касаткина уступает только Свентек и Рыбакиной по количеству финалов WTA в 2024 году

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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания), обыграв итальянку Ясмин Паолини в трех сетах.

Первая ракетка России в четвертый раз в 2024 году вышла в финал на турнирах WTA. Большим количеством титульных матчей в нынешнем сезоне может похвастаться лишь полька Ига Свентек и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Ранее Касаткина принимала участие в финалах на турнирах в Аделаиде, Абу-Даби и Чарльстоне. Во всех трех встречах россиянка проигрывала.

Дарья Касаткина
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