Касаткина сыграет с Бадосой в третьем круге турнира в Риме

Испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу во втором круг турнира в Риме. В двух сетах она выиграла у Александры Соснович из Белоруссии — 6:2, 6:1.

Следующей соперницей Бадосы будет россиянка Дарья Касаткина. Матч состоится 12 мая, начало в 21.30 по московскому времени.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса (Испания, 2) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 6:2, 6:1