Касаткина сыграет с Бадосой в третьем круге турнира в Риме
Испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу во втором круг турнира в Риме. В двух сетах она выиграла у Александры Соснович из Белоруссии — 6:2, 6:1.
Следующей соперницей Бадосы будет россиянка Дарья Касаткина. Матч состоится 12 мая, начало в 21.30 по московскому времени.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Паула Бадоса (Испания, 2) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 6:2, 6:1
Новости