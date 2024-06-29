Касаткина стала победительницей турнира в Истборне
Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира в Истборне (Великобритания). В финале она обыграла канадку Лейлу Фернандес — 6:3, 6:4.
Встреча длилась 1 час 54 минуты.
Россиянка допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. У канадки три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
27-летняя россиянка выиграла седьмой титул в карьере и первый на траве.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay International
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Дарья Касаткина (Россия, 6) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:4
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