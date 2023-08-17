Рыбакина сыграет с Паолини 17 августа в 21.00 мск на турнире в Цинциннати

17 и 18 августа пройдут матчи 1/8 финала турнира WTA в Цинциннати (США). «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

Расписание матчей дня турнира WTA в Цинциннати 17 и 18 августа

17 августа. 18.00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Слоан Стивенс (США)

17 августа. 19.30. Мария Саккари (Греция) — Каролина Мухова (Чехия)

17 августа. 20.00. Ига Свентек (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай)

17 августа. 21.00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Ясмин Паолини (Италия)

17 августа. 21.30. Мария Боузкова (Чехия) — Джессика Пегула (США)

18 августа. 00.00. Онс Жабер (Тунис) — Донна Векич (Хорватия)

18 августа. 00.00. Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия)

18 августа. 02.00. Линда Носкова (Чехия) — Коко Гауфф (США)

Смотреть бесплатно видеотрансляции матчей в Цинциннати можно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Теннис: новости и результаты игр, интервью и обзоры матчей, расписание турниров ATP и WTA, рейтинги в актуальном виде на сайте.