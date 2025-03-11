Самсонова победила Касаткину и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла соотечественницу Дарью Касаткину со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету 26-летней Самсоновой 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. У 27-летней Касаткиной 5 ошибок на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В 1/8 финала Самсонова встретится с победительницей матча Жаклин Кристиан (Румыния) — Ясмин Паолини (Италия, 6).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Людмила Самсонова (Россия, 24) — Дарья Касаткина (Россия, 12) — 2:6, 6:3, 6:2