Касаткина рассказала, как Шарапова спасла ее карьеру своей травмой

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о начале своей карьеры. Она занимает 66-е место в рейтинге WTA.

— Когда начинала в Тольятти, родители много не тратили, — приводит слова Касаткиной gotennis. — Там не такие расценки, как в Москве. Но когда уже ездила по турнирам, было сложно. Мы продали дом. Когда переехала в Словакию, расходы ещё больше выросли.

Помню, каким событием стало попадание в основную сетку US Open. Тогда как раз Маша Шарапова отказалась играть — и я заняла её место как лаки-лузер. Победила Дашу Гаврилову, потом — Ану Конюх, финансовое положение сразу поправилось.

Брат потом говорил, что если бы я тогда не прошла два круга, ему бы пришлось продавать квартиру. С деньгами было плохо. Получается, Шарапова меня тогда спасла со своей травмой. Но я, конечно, всё равно желала ей скорейшего выздоровления.