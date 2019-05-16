Касаткина проиграла Вондроушовой в третьем круге турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой в матче третьего круга турнира WTA в Риме - 5:7, 6:2, 2:6. В четвертьфинале победительница встретится с британкой Джоанной Конти, которая ранее обыграла американку Винус Уильямс - 6:2, 6:4.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Маркета Вондроушова (Чехия) - Дарья Касаткина (Россия) - 7:5, 2:6, 6:2
Загрузка...