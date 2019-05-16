22:49 | Теннис — WTA

Касаткина проиграла Вондроушовой в третьем круге турнира в Риме

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Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой в матче третьего круга турнира WTA в Риме - 5:7, 6:2, 2:6. В четвертьфинале победительница встретится с британкой Джоанной Конти, которая ранее обыграла американку Винус Уильямс6:2, 6:4. 

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 3 151 788 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Маркета Вондроушова (Чехия) - Дарья Касаткина (Россия) - 7:5, 2:6, 6:2

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