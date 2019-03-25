Касаткина проиграла Винус Уильямс в третьем круге турнира в Майами

Америкнская теннисистка Винус Уильямс обыграла россяинку Дарью Касаткину в третьем круге турнир WTA в Майами - 6:3, 6:1.
В следующий раунд также вышли румынка Симона Халеп и чешка Маркета Вондроушова.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Винус Уильямс (США) - Дарья Касаткина (Россия, 14) - 6:3, 6:1
Симона Халеп (Румыния, 2) - Полона Херцог (Словения, 28) - 5:7, 7:6, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия) - Элисе Мертенс (Бельгия, 16) - 6:4, 7:6
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