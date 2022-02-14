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Сегодня, 14:58

Касаткина проиграла Свентек на старте турнира в Дубае

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Дубае.

В первом раунде она проиграла Иге Свентек из Польши со счетом 1:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 7 минут.

Следующим соперником Свентек станет победительница матча София Кенин (США) — Елена Остапенко (Латвия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 6) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:2

Теннис
Дарья Касаткина
Ига Свентек
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