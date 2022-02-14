Касаткина проиграла Свентек на старте турнира в Дубае
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Дубае.
В первом раунде она проиграла Иге Свентек из Польши со счетом 1:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 7 минут.
Следующим соперником Свентек станет победительница матча София Кенин (США) — Елена Остапенко (Латвия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша, 6) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:2
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