Касаткина проиграла Свентек на старте турнира в Дубае

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Дубае.

В первом раунде она проиграла Иге Свентек из Польши со счетом 1:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 7 минут.

Следующим соперником Свентек станет победительница матча София Кенин (США) — Елена Остапенко (Латвия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 6) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:2