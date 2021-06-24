Касаткина проиграла Остапенко в четвертьфинале турнира в Истборне
19:07
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Истборне (Великобритания). В 1/4 финала ее победила представительница Латвии Елена Остапенко (1:6, 7:5, 6:2).
Матч продолжался один час и 48 минут. Касаткина сделала шесть эйсов при четырех двойных ошибках и семи реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы ноль эйсов, две двойные и ноль успешных брейкпоинтов.
В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Остапенко (Латвия, WC) — Дарья Касаткина (Россия) — 1:6, 7:5, 6:2
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