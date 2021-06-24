Касаткина проиграла Остапенко в четвертьфинале турнира в Истборне

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Истборне (Великобритания). В 1/4 финала ее победила представительница Латвии Елена Остапенко (1:6, 7:5, 6:2).

Матч продолжался один час и 48 минут. Касаткина сделала шесть эйсов при четырех двойных ошибках и семи реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы ноль эйсов, две двойные и ноль успешных брейкпоинтов.

В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко (Латвия, WC) — Дарья Касаткина (Россия) — 1:6, 7:5, 6:2