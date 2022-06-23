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Сегодня, 16:46

Касаткина проиграла Андрееску в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

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Россиянка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге в двух сетах уступила канадце Бьянке Андрееску — 4:6, 1:6.

Соперница Андрееску по полуфиналу определится в матче Симоны Халеп (Румыния) и Аманды Анисимовой (США).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бьянка Андрееску (Канада) — Дарья Касаткина (Россия, 1) — 6:4, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/badhomburg/2022/
Дарья Касаткина
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