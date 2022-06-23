Касаткина проиграла Андрееску в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге в двух сетах уступила канадце Бьянке Андрееску — 4:6, 1:6.

Соперница Андрееску по полуфиналу определится в матче Симоны Халеп (Румыния) и Аманды Анисимовой (США).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бьянка Андрееску (Канада) — Дарья Касаткина (Россия, 1) — 6:4, 6:1