Касаткина проиграла Андрееску в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
Россиянка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге в двух сетах уступила канадце Бьянке Андрееску — 4:6, 1:6.
Соперница Андрееску по полуфиналу определится в матче Симоны Халеп (Румыния) и Аманды Анисимовой (США).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Бьянка Андрееску (Канада) — Дарья Касаткина (Россия, 1) — 6:4, 6:1
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