Касаткина потерпела поражение в третьем круге турнира в Мадриде

23-я ракетка мира Дарья Касаткина уступила Саре Соррибес-Тормо из Испании в третьем круге турнира WTA в Мадриде.

Матч продлился 2 часа 32 минуты. За это время россиянка отметилась пятью двойными ошибками и девятью брейками. Испанка однажды подала навылет, пять раз ошиблась при подаче и реализовала девять брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Соррибес-Тормо сыграет с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и канадкой Бьянкой Андрееску.