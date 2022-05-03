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Сегодня, 18:29

Касаткина потерпела поражение в третьем круге турнира в Мадриде

Иван Шитик
Корреспондент
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23-я ракетка мира Дарья Касаткина уступила Саре Соррибес-Тормо из Испании в третьем круге турнира WTA в Мадриде.

Матч продлился 2 часа 32 минуты. За это время россиянка отметилась пятью двойными ошибками и девятью брейками. Испанка однажды подала навылет, пять раз ошиблась при подаче и реализовала девять брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Соррибес-Тормо сыграет с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и канадкой Бьянкой Андрееску.

Дарья Касаткина
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