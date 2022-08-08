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Сегодня, 04:59

Касаткина после победы на турнире в Сан-Хосе вернется в топ-10 впервые с 2019 года

Сергей Разин
корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина в финале турнира в Сан-Хосе обыграла американку Шелби Роджерс — 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.

После этой победы 25-летняя россиянка вернется в топ-10 мирового рейтинга WTA впервые с 2019 года. Сейчас Касаткина занимает 12-е место в рейтинге.

Для Касаткиной это первый титул в 2022 году — последний раз она побеждала в финале турнира в Санкт-Петербурге в 2021-м.

Дарья Касаткина
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Касаткина обыграла Роджерс и стала победительницей турнира в Сан-Хосе
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