Касаткина после победы на турнире в Сан-Хосе вернется в топ-10 впервые с 2019 года

Российская теннисистка Дарья Касаткина в финале турнира в Сан-Хосе обыграла американку Шелби Роджерс — 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.

После этой победы 25-летняя россиянка вернется в топ-10 мирового рейтинга WTA впервые с 2019 года. Сейчас Касаткина занимает 12-е место в рейтинге.

Для Касаткиной это первый титул в 2022 году — последний раз она побеждала в финале турнира в Санкт-Петербурге в 2021-м.