Касаткина не отдала ни одного гейма Полине Кудерметовой в матче турнира в Дохе
Россиянка Дарья Касаткина разгромила соотечественницу Полину Кудерметову в первом круге турнира в Дохе — 6:0, 6:0.
Матч длился 42 минуты. Касаткина за игру реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. У Кудерметовой — 0 из 2.
Во втором круге 12-я ракетка мира сыграет с Элиной Аванесян из Армении.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025
Призовой фонд 3 654 963 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 10) — Полина Кудерметова (Россия, LL) — 6:0, 6:0
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