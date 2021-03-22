Касаткина поднялась на шестую строчку в чемпионской гонке WTA
Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на шестую строчку в чемпионской гонке WTA.
Касаткина в воскресенье стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге, победив соотечественницу Маргарита Гаспарян после снятия соперница из-за травмы при счете 3:6, 1:2.
Лидирует в гонке японка Наоми Осака.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 22 марта
1 (1*). Наоми Осака (Япония) — 2185
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1805
3 (3). Дженнифер Брэйди (США) — 1487
4 (4). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1060
5 (5). Серена Уильямс (США) — 965
6 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 931
7 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 910
8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 902.
9 (8). Эшли Барти (Австралия) — 901
10 (9). Джессика Пегула (США) — 886
13 (15). Вероника Кудерметова (Россия) — 652
26 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 472
33 (102). Маргарита Гаспарян (Россия) — 384
35 (32). Анастасия Потапова (Россия) — 365
36 (59). Светлана Кузнецова (Россия) — 362
39 (79). Вера Звонарёва (Россия) — 300
55 (66). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 207
56 (101). Анастасия Гасанова (Россия) — 205
73 (103). Камилла Рахимова (Россия) — 155
77 (70). Людмила Самсонова (Россия) — 137
87 (76). Варвара Грачева (Россия) — 119
98 (166). Анна Калинская (Россия) — 100
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