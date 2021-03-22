Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на шестую строчку в чемпионской гонке WTA.

Касаткина в воскресенье стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге, победив соотечественницу Маргарита Гаспарян после снятия соперница из-за травмы при счете 3:6, 1:2.

Лидирует в гонке японка Наоми Осака.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 22 марта

1 (1*). Наоми Осака (Япония) — 2185

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1805

3 (3). Дженнифер Брэйди (США) — 1487

4 (4). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1060

5 (5). Серена Уильямс (США) — 965

6 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 931

7 (6). Каролина Мухова (Чехия) — 910

8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 902.

9 (8). Эшли Барти (Австралия) — 901

10 (9). Джессика Пегула (США) — 886

13 (15). Вероника Кудерметова (Россия) — 652

26 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 472

33 (102). Маргарита Гаспарян (Россия) — 384

35 (32). Анастасия Потапова (Россия) — 365

36 (59). Светлана Кузнецова (Россия) — 362

39 (79). Вера Звонарёва (Россия) — 300

55 (66). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 207

56 (101). Анастасия Гасанова (Россия) — 205

73 (103). Камилла Рахимова (Россия) — 155

77 (70). Людмила Самсонова (Россия) — 137

87 (76). Варвара Грачева (Россия) — 119

98 (166). Анна Калинская (Россия) — 100

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