Касаткина поднялась на шестое место в чемпионской гонке WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) 20 июня опубликовала обновленную версию чемпионской гонки в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с седьмого места на шестое. На прошедшей неделе спортсменка уступила Марии Саккари в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине.

Вероника Кудерметова осталась на девятой позиции в чемпионской гонке. Екатерина Александрова также не изменила своего места и идет 16-й. Людмила Самсонова прибавила

На первом месте осталась польская теннисистка Ига Свентек. На втором место находится представительница Туниса Онс Жабер, которая стала победительницей турнира в Берлине. Тройку замыкает американка Кори Гауфф.

Чемпионская гонка WTA (20 июня):

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7290 очков

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2990

3 (4). Кори Гауфф (США) — 2262

4 (3). Джессика Пегула (США) — 2232

5 (6). Мария Саккари (Греция) — 2181

6 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2011

7 (5). Паула Бадоса (Испания) — 2007

8 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1816

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1783

10 (8). Даниэль Коллинз (США) — 1756

16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 1316...

47 (58). Людмила Самсонова (Россия) — 537