Касаткина поднялась на шестое место в чемпионской гонке WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) 20 июня опубликовала обновленную версию чемпионской гонки в женском одиночном разряде.
Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с седьмого места на шестое. На прошедшей неделе спортсменка уступила Марии Саккари в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине.
Вероника Кудерметова осталась на девятой позиции в чемпионской гонке. Екатерина Александрова также не изменила своего места и идет 16-й. Людмила Самсонова прибавила
На первом месте осталась польская теннисистка Ига Свентек. На втором место находится представительница Туниса Онс Жабер, которая стала победительницей турнира в Берлине. Тройку замыкает американка Кори Гауфф.
Чемпионская гонка WTA (20 июня):
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7290 очков
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2990
3 (4). Кори Гауфф (США) — 2262
4 (3). Джессика Пегула (США) — 2232
5 (6). Мария Саккари (Греция) — 2181
6 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2011
7 (5). Паула Бадоса (Испания) — 2007
8 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1816
9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1783
10 (8). Даниэль Коллинз (США) — 1756
16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 1316...
47 (58). Людмила Самсонова (Россия) — 537