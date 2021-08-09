Касаткина поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA

В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Дарья Касаткина поднялась с 31-го на 27-е место.

Ранее Касаткина проиграла американке Даниэль Коллинз в финальном матче турнира WTA в Сан-Хосе.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова поднялась с 18-й на 17-ю строчку.

Лидировать продолжает австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA от 9 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9635 очков.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7146.

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6845.

4 (4). София Кенин (США) — 5345.

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5035.

6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4850.

7 (8). Ига Свентек (Польша) — 4550.

8 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4431.

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4165.

10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4113.

17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3390.

27 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 2335.

33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 2040.

35 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1965.

45 (44). Светлана Кузнецова (Россия) — 1589.

52 (54). Людмила Самсонова (Россия) — 1341.

82 (81). Анна Блинкова (Россия) — 985.

85 (86). Вера Звонарева (Россия) — 954.

89 (87). Варвара Грачева (Россия) — 896.

100 (95). Анастасия Потапова (Россия) — 853.