Касаткина поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA
В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Дарья Касаткина поднялась с 31-го на 27-е место.
Ранее Касаткина проиграла американке Даниэль Коллинз в финальном матче турнира WTA в Сан-Хосе.
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова поднялась с 18-й на 17-ю строчку.
Лидировать продолжает австралийка Эшли Барти.
Рейтинг WTA от 9 августа:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9635 очков.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7146.
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6845.
4 (4). София Кенин (США) — 5345.
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5035.
6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4850.
7 (8). Ига Свентек (Польша) — 4550.
8 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4431.
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4165.
10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4113.
17 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3390.
27 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 2335.
33 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 2040.
35 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1965.
45 (44). Светлана Кузнецова (Россия) — 1589.
52 (54). Людмила Самсонова (Россия) — 1341.
82 (81). Анна Блинкова (Россия) — 985.
85 (86). Вера Звонарева (Россия) — 954.
89 (87). Варвара Грачева (Россия) — 896.
100 (95). Анастасия Потапова (Россия) — 853.
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