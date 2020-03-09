Касаткина поднялась на 58 мест в чемпионской гонке WTA

В чемпионской гонке WTA лидером остается американка Софья Кенин, второе место у испанки Гарбинье Мугурусы, австралийка Эшли Барти — третья.

Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 58 мест и занимает 64-ю позицию в рейтинге.

Положение на 9 марта

1 (1). Софья Кенин (США) — 2392 очка

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760

3 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1601

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 1350

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 1300

7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1225

8 (8). Кики Бертенс (Голландия) — 915

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 805

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 756

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541

19 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 476

32 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 333

38 (50). Анастасия Потапова (Россия) — 300

52 (46). Виталия Дьяченко (Россия) — 256

64 (122). Дарья Касаткина (Россия) — 219.