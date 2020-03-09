Касаткина поднялась на 58 мест в чемпионской гонке WTA
В чемпионской гонке WTA лидером остается американка Софья Кенин, второе место у испанки Гарбинье Мугурусы, австралийка Эшли Барти — третья.
Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 58 мест и занимает 64-ю позицию в рейтинге.
Положение на 9 марта
1 (1). Софья Кенин (США) — 2392 очка
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760
3 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1601
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 1350
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 1300
7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1225
8 (8). Кики Бертенс (Голландия) — 915
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 805
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 756
14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541
19 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 476
32 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 333
38 (50). Анастасия Потапова (Россия) — 300
52 (46). Виталия Дьяченко (Россия) — 256
64 (122). Дарья Касаткина (Россия) — 219.