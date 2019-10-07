Касаткина поднялась на 22 позиции в чемпионской гонке WTA

Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 89-й на 67-ю позицию в чемпионской гонке WTA.

На третье место поднялась японка Наоми Осака, выигравшая турнир в Китае. Лидирует по-прежнему Эшли Барти из Австралии.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 7 октября

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 6476 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315

3 (5). Наоми Осака (Япония) — 5246

4 (3). Симона Халеп (Румыния) — 4962

5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4942

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4401

7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3995

8 (7). Серена Уильямс (США) — 3935

9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870

10 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3705...

37 (40). Екатерина Александрова (Россия) — 1305...

41 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1227

42 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1226...

52 (50). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051...

61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 926...

67 (89). Дарья Касаткина (Россия) — 851...

83 (83). Анастасия Потапова (Россия) — 695...

89 (86). Маргарита Гаспарян (Россия) — 658...

96 (95). Анна Калинская (Россия) — 608

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