Касаткина поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина обновила позицию в рейтинге WTA.

В обновленном рейтинге 25-летняя россиянка поднялась с 20-го на 12-е место после того, как дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». На первой строчке осталась Ига Свентек из Польши, с пятого на второе место поднялась эстонка Анетт Контавейт, замыкает тройку испанка Паула Бадоса.

Обновленный рейтинг WTA:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8631 очко;

2 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4326;

3 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4245;

4 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4150;

5 (3). Мария Саккари (Греция) — 4016;

6 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3966;

7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3678;

8 (11). Джессика Пегула (США) — 3255;

9 (9). Даниэль Коллинс (США) — 3255;

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3060...

12 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 2765...

24 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1945...

28 (27). Людмила Самсонова (Россия) — 1650...

30 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1526...

69 (71). Варвара Грачева (Россия) — 914...

78 (80). Анастасия Потапова (Россия) — 821...

83 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 793...

86 (86). Анна Калинская (Россия) — 781.