Касаткина переиграла Гауфф на итоговом турнире WTA
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала первую победу на итоговом турнире WTA. В двух сетах она выиграла у американки Coco Гауфф.
Для обеих эта игра стала второй на турнире. Гауфф потерпела два поражения в двух матчах на турнире.
Форт-Уэрт (США)
Турнир WTA WTA Finals Fort Worth
Призовой фонд 5 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Трэйси Остин
Дарья Касаткина (Россия, 8) — Кори Гауфф (США, 4) — 7:6 (8:6), 6:3
Новости