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Сегодня, 05:04

Касаткина переиграла Гауфф на итоговом турнире WTA

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала первую победу на итоговом турнире WTA. В двух сетах она выиграла у американки Coco Гауфф.

Для обеих эта игра стала второй на турнире. Гауфф потерпела два поражения в двух матчах на турнире.

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Трэйси Остин

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Кори Гауфф (США, 4) — 7:6 (8:6), 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
Кори Гауфф
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