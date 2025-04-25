Касаткина вышла в третий круг турнира в Мадриде
Представляющая Австралию Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира серии WTA 1000 в Мадриде.
Во втором круге 14-я ракетка мира победила американку Алисию Паркс со счетом 6:2, 7:5. Матч длился 1 час 31 минуту. Во втором сете Касаткина уступала со счетом 1-4.
Соперницей Касаткиной в третьем круге станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия) — Ольга Данилович (Сербия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Австралия, 14) — Алисия Паркс (США) — 6:2, 7:5
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