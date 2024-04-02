Касаткина ответила на обвинения в недостаточной физической подготовке

Теннисистка Дарья Касаткина в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру прокомментировала высказывание главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева о своей физической готовности.

После поражения россиянки от Елены Рыбакиной из Казахстана в финале турнира в Абу-Даби Тарпищев высоко отозвался о теннисном интеллекте Касаткиной, но заметил, что у Дарьи есть проблемы с «физикой», которые и мешают побеждать рослых и мощных соперниц.

— Если брать конкретно матч с Леной Рыбакиной, то, извините, она была третьей ракеткой мира, — отметила Касаткина. — И когда Лена в хорошей форме, то мало у кого есть какие-то шансы — по крайней мере, они значительно уменьшаются. При всем при этом у нас с ней нет огромного отрыва в очных матчах. То есть я обыгрывала и ее, и Арину Соболенко, тоже очень мощного игрока.

Конечно, физически они меня превосходят, это нужно признать. Но я очень много работаю. Поверьте, делаю все, что могу, — потому что конкретно мне, чтобы быть конкурентоспособной, нужно физически всегда быть готовой на сто процентов. А это сложно — и психологически, и физически. Но стараюсь выполнять все, что для этого требуется.

На данный момент считаю, что у меня неплохой рейтинг, а значит, что-то я все-таки да умею. Конечно, всегда хочется большего, и я сама всегда требую от себя лучших результатов, лучшей игры. Но это теннис, и в нем не все зависит только от тебя. Когда ты проигрываешь таким игрокам, как Лена, Арина, Ига Свентек, надо понимать, что это — топовые игроки. Чтобы их обыграть, нужно показать очень хороший теннис, и были моменты, когда я его показывала. А были — когда эти девочки были на корте сильнее меня. Это нормально. Мы играем в теннис не в одиночку, а один против другого. И если кто-то один побеждает постоянно, значит, происходит что-то не то.

26-летняя Касаткина — победительница семи турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021), победительница юниорского Открытого чемпионата Франции-2014.