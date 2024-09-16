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Сегодня, 07:56

Касаткина осталась на 13-м месте в рейтинге WTA, Рахимова поднялась на 16 позиций

Сергей Разин
корреспондент
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Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте представила обновленный рейтинг теннисисток.

В топ-5 рейтинга изменений не произошло: лидирует Ига Свентек из Польши, на втором месте белоруска Арина Соболенко, третью строчку занимает американка Джессика Пегула.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 13-е место. Также в топ-20 находятся Анна Калинская (14-я), Людмила Самсонова (15-я) и Диана Шнайдер (16-я). Камилла Рахимова поднялась с 89-го места на 73-е.

Обновленный рейтинг WTA, 16 сентября:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 885 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6220

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871

5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5398

6 (6). Кори Гауфф (США) — 4983

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3705

9 (10). Мария Саккари (Греция) — 3416

10. (11). Даниэль Коллинз (США) — 3178...

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803

14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2725

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2720

16 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2571...

23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153...

25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021...

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1778...

38 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1427...

44 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308...

68 (68). Эрика Андреева (Россия) — 928...

73 (89). Камила Рахимова (Россия) — 905...

79 (79). Анна Блинкова (Россия) — 861.

Дарья Касаткина
Ига Свентек
Камилла Рахимова
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