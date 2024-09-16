Касаткина осталась на 13-м месте в рейтинге WTA, Рахимова поднялась на 16 позиций
Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте представила обновленный рейтинг теннисисток.
В топ-5 рейтинга изменений не произошло: лидирует Ига Свентек из Польши, на втором месте белоруска Арина Соболенко, третью строчку занимает американка Джессика Пегула.
Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 13-е место. Также в топ-20 находятся Анна Калинская (14-я), Людмила Самсонова (15-я) и Диана Шнайдер (16-я). Камилла Рахимова поднялась с 89-го места на 73-е.
Обновленный рейтинг WTA, 16 сентября:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 885 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6220
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871
5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5398
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4983
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3705
9 (10). Мария Саккари (Греция) — 3416
10. (11). Даниэль Коллинз (США) — 3178...
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803
14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2725
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2720
16 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2571...
23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153...
25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021...
31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1778...
38 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1427...
44 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308...
68 (68). Эрика Андреева (Россия) — 928...
73 (89). Камила Рахимова (Россия) — 905...
79 (79). Анна Блинкова (Россия) — 861.