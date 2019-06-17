Касаткина осталась 29-й в рейтинге WTA, Павлюченкова поднялась на одну строчку

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA). В первой десятке изменений не произошло. Россиянка Дарья Касаткина осталась на 29-й строчке.

Другая россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 46-го на 45-е место, а Екатерина Александрова – с 52-го на 50-е. Мария Шарапова улучшила свою позицию на одну строчку и занимает теперь 85-ю позицию.

Рейтинг WTA

Положение на 17 июня

1 (1*). Наоми Осака (Япония) – 6377 очков;

2 (2). Эшли Барти (Австралия) – 6125;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5685;

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5425;

5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 4925;

6 (6). Ангелик Кербер (Германия) – 4675;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 3967;

8 (8). Симона Халеп (Румыния) – 3963;

9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3682;

10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565...

29 (29). Дарья Касаткина (Россия) – 1790...

45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185...

50 (52). Екатерина Александрова (Россия) – 1143...

59 (60). Вероника Кудерметова (Россия) – 971...

62 (63). Маргарита Гаспарян (Россия) – 899...

73 (74). Анастасия Потапова (Россия) – 815...

76 (76). Евгения Родина (Россия) – 775...

79 (79). Вера Звонарева (Россия) – 769...

85 (86). Мария Шарапова (Россия) – 710

86 (83). Виталия Дьяченко (Россия) – 710...

92 (89). Анна Блинкова (Россия) – 694.

* – положение в предыдущем рейтинге